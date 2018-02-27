Военная доктрина Союзного государства носит сугубо оборонительный характер - Клинцевич

27 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Военная доктрина Союзного государства носит сугубо оборонительный характер. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий подчеркнул, что Военная доктрина, подготовка которой рассматривалась сегодня на заседании комиссии, носит сугубо оборонительный характер. Никогда не планировалось, чтобы Вооруженные Силы Союзного государства участвовали в наступательных действиях. "Все строится только на оборонительной основе", - сказал Франц Клинцевич.

Военно-техническое сотрудничество в Союзном государстве парламентарий охарактеризовал как очень эффективное. Две страны связывают общие проекты в модернизации бывшей советской авиационной, бронетанковой техники и других сферах. "Считаю, что у нас действительно очень квалифицированное, системное и эффективное сотрудничество в области безопасности Союзного государства как по линии министерств обороны, так и специальных служб, правоохранительных органов", - отметил Франц Клинцевич. По мнению парламентария, в этом отношении Союзное государство служит большим серьезным примером на постсоветском пространстве.

Ход разработки Военной доктрины Союзного государства рассматривался сегодня на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Кроме того, союзные парламентарии обсудили направления сближения законодательства Беларуси и России в области национальной безопасности, вопросы совершенствования транспортной безопасности. -0-