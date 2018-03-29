Вопросы безопасности будут в числе приоритетных на заседании СМИД СНГ в Минске

29 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы безопасности будут в числе приоритетных на очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое запланировано провести 6 апреля в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
В целом повестка дня мероприятия включает 12 вопросов, которые касаются сотрудничества между государствами-участниками в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия внешнеполитических ведомств. В МИД также отметили, что в условиях роста нестабильности по всему периметру Содружества приоритетное внимание планируется уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ.-0-
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