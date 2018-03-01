Вопросы региональной безопасности обсуждены на встрече Андрейченко в Федеральном совете Швейцарии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы региональной безопасности обсуждены на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко в правительстве Швейцарии - Федеральном совете, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швейцарии.

Владимир Андрейченко во время официального визита в Швейцарию встретился с федеральным советником, руководителем федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. "Наряду с различными аспектами двусторонних отношений обсуждалась проблематика, связанная с региональной безопасностью, а также миротворческими усилиями Беларуси и Швейцарии, направленными на ее повышение", - отметили в посольстве.

Спикер провел в Берне еще несколько встреч. "В ходе переговоров с президентом нижней палаты парламента - Национального совета Швейцарии Домиником де Бюманом состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Активизация торгово-экономического взаимодействия и углубление кредитно-инвестиционных связей между Беларусью и Швейцарией стали главными темами встречи председателя Палаты представителей с государственным секретарем, директором государственного секретариата экономики Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш", - рассказали в посольстве.

В парламенте Швейцарии Владимир Андрейченко оставил памятную запись в Золотой книге.

Официальный визит, который белорусская делегация совершила в Швейцарию в конце февраля - начале марта, стал первым в истории белорусско-швейцарских межпарламентских отношений.-0-