Временный поверенный в делах США Роберт Райли завершает дипмиссию в Беларуси

6 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 6 июля встретился с временным поверенным в делах США в Беларуси Робертом Райли в связи с окончанием его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили динамику развития белорусско-американских отношений за последние два года и обменялись мнениями по дальнейшим перспективам развития двустороннего взаимодействия.
Владимир Макей поблагодарил Роберта Райли за его усилия по выстраиванию конструктивного диалога между Минском и Вашингтоном.-0-
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