Все конфликтные ситуации на местных выборах будут урегулированы в течение недели - Ермошина

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все конфликтные ситуации на местных выборах будут урегулированы в течение недели, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Председатель ЦИК отметила, о возможных нарушениях станет известно после подсчета голосов. По ее словам, некоторые наблюдатели отмечали нарушения. "Несовпадения, как они считают. Хочу напомнить всем, что ничего иного, кроме подсчета голосов в присутствии наблюдателей, не существует. Только это ставит точки над "i" и разрешает все конфликты", - констатировала она.

Лидия Ермошина подчеркнула, что в состав избирательных комиссий входят представители разных политических партий, поэтому, если будут возражения, их рассмотрят избиркомы. Кроме того, у кандидатов есть трехдневный срок на подачу жалоб по итогам выборов. "В течение недели все конфликты будут урегулированы", - резюмировала председатель Центризбиркома.

Что касается возможности расширения полномочий депутатам местных советов, то Лидия Ермошина заметила, что речь может идти об их перераспределении с исполнительной властью. "Полномочий у них хватает. Давайте не будем забывать, что местные советы - это органы, в основном функционирующие на общественных началах. Только на сельском уровне есть объединение исполнительной и представительной власти в одном лице. Это сельские советы, поселковые советы, где председатель совета возглавляет и депутатский корпус, и местный исполнительный орган. Поэтому перераспределять полномочия можно, но они будут в виде возможности вынесения каких-то коллективных решений. Все равно советы в районах, городах, областях без опоры на исполнительную власть, на специалистов работать не смогут", - проинформировала она.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работают в штатном режиме. Они будут открыты до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-