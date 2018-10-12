Все положения договора о создании Союзного государства актуальны и сегодня - Мясникович

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Положения договора о создании Союзного государства сохраняют свою актуальность. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоит большая задача, в том числе в рамках Форума регионов, чтобы все положения договора безусловно выполнялись. Именно на это настроена концепция сближения национальных законодательств", - подчеркнул спикер. Она призвана помочь избежать различного рода шероховатостей, которые имеют место при принятии национальных нормативных правовых актов, добавил он.

Спикер отметил, что верхние палаты парламентов двух стран активно участвуют в подготовке концепции. "Она основана на очень серьезном научно-практическом анализе, и, думаю, это будет именно та дорожная карта, которая позволит гармонизировать все национальные нормативно-правовые акты", - сказал Михаил Мясникович. Председатель Совета Республики убежден, что концепция сближения законодательств позволит избежать "разновременных подходов или же того, что касается расхождений принципиального характера".-0-