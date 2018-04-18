Встреча контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседанию ТКГ предшествовали переговоры ее рабочих групп.

Предыдущее заседание трехсторонней контактной группы состоялось 4 апреля. Стороны продолжили обсуждение темы обмена удерживаемыми, рассматривались дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine, и другие вопросы.-0-