Встреча контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Заседанию ТКГ предшествовали переговоры ее рабочих групп.
Предыдущее заседание трехсторонней контактной группы состоялось 4 апреля. Стороны продолжили обсуждение темы обмена удерживаемыми, рассматривались дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine, и другие вопросы.-0-
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