Встреча контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Ранее в белорусской столице состоялась встреча рабочих подгрупп ТКГ.

На предыдущей встрече ТКГ, которая прошла 13 июня, экономическая рабочая группа обсуждала шаги по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме того, были рассмотрены вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Группа по гуманитарным вопросам продолжала обсуждение тем обмена удерживаемыми и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести. Важной темой дискуссии было улучшение условий пересечения линии соприкосновения гражданским населением, в том числе в Станице Луганской. Политическая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-