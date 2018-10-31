Встреча Основной группы МКБ в Минске говорит о признании Беларуси на международной арене - Рахманов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности говорит о признании серьезного места Беларуси в международных отношениях. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности - это признание серьезного места Беларуси в международных отношениях в целом, - сказал Сергей Рахманов. - И то, что конференция проходит в Минске говорит о том, что Беларусь признается как серьезный игрок на внешнеполитической арене".

Наиболее проблемной темой конференции сенатор назвал обеспечение стабильности в европейском регионе в плане не только безопасности, но и экономики, гуманитарных отношений. Форум будет иметь очень серьезное продолжение, уверен он.

Парламентарий напомнил, что Беларусь всегда занимала конструктивную позицию в отношениях с зарубежными партнерами. Страна настроена на взаимоуважительный диалог с учетом интересов всех участников, резюмировал Сергей Рахманов.

Беларусь впервые принимает Основную группу Мюнхенскую конференцию по безопасности, встреча проходит с 30 октября по 1 ноября.-0-