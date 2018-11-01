Встреча по международной безопасности в Минске отличилась масштабной дискуссией - Шадурский

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Встреча в Минске Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности выделяется высоким уровнем представительства и масштабной дискуссией. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук профессор Виктор Шадурский, который был участником данного мероприятия.

По его мнению, в целом 2018 год для Беларуси был насыщенным в плане крупных внешнеполитических мероприятий, и о них подробно сообщали белорусские и зарубежные СМИ. "Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности выделяется высоким уровнем представительства и, соответственно, масштабной дискуссией. Особо хотелось бы выделить три события, - сказал Виктор Шадурский. - Первое - очень важным было выступление в рамках встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором изложены подходы нашей страны к решению кризиса в Донбассе, преодолению конфронтации по линии Запад - Восток".

Второе - это конструктивный диалог в Минске с участием премьер-министра Сербии Аны Брнабич и косовского лидера Хашима Тачи. Некоторые участники даже заявили о том, что Минск может стать площадкой для еще одного переговорного процесса.

Третий важный момент - неформальное общение представителей разных стран. "Как известно, неформальные беседы часто дают более богатую пищу для размышления, чем публичные выступления. Иностранные гости Беларуси говорили о гостеприимности нашей страны, заметном повышении ее роли в системе региональной безопасности. Они также отметили открытость и искренность белорусского лидера, его огромное желание найти решения кризиса в Украине. И очень важно, что Беларусь готова усилить свою активность в процессе мирного урегулирования", - пояснил Виктор Шадурский.

"В целом же и в кулуарах, и на основных заседаниях звучали алармистские оценки (алармизм в самом широком смысле - это нарастающая тревога по поводу будущего. - Прим. БЕЛТА). На открытии мероприятия руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер прямо заявил, что надежды на гармоничное развитие Европы, существовавшие после окончания холодной войны в начале 1990-х, не стали реальностью. О том, что человечество стоит на краю пропасти, говорил и Президент Беларуси", - обратил внимание профессор.

"Как найти выход из создавшегося критического положения? Универсальной формулы не имеется. Как минимум, надо встречаться и открыто разговаривать", - резюмировал Виктор Шадурский.-0-