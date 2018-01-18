Встреча подгрупп ТКГ по Украине началась в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча подгрупп трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине началась в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

На последнем в 2017 году заседании ТКГ и ее рабочих групп, которое состоялось 20 декабря, приоритетными были вопросы безопасности, соблюдения режима прекращения огня и обмена удерживаемыми. Было принято соответствующее заявление.

Участники экономической подгруппы продолжили 20 декабря обсуждение вопросов водоснабжения и возможности погашения задолженности бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Политическая подгруппа обсуждала модальности формулы Штайнмайера и ее будущей имплементации.-0-