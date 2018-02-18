Выборы депутатов местных Советов проходят сегодня в Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов местных Советов 28-го созыва проходят сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.
Для голосования на местных выборах образовано 5870 участков, из которых 250 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 - в воинских частях.
В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.
Мониторинг избирательной кампании проводит 28 тыс. 624 национальных наблюдателя, в числе которых представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. Кроме того, ЦИК аккредитовал 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США.-0-
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