Выборы депутатов местных Советов проходят сегодня в Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов местных Советов 28-го созыва проходят сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в местные Советы депутатов В качестве кандидатов в депутаты зарегистрировались 22,2 тыс. человек. В общей сложности участники кампании поборются за немногим более 18 тыс. мандатов.

Для голосования на местных выборах образовано 5870 участков, из которых 250 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 - в воинских частях.

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.

Мониторинг избирательной кампании проводит 28 тыс. 624 национальных наблюдателя, в числе которых представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. Кроме того, ЦИК аккредитовал 46 международных наблюдателей - сотрудников дипломатических представительств, работающих в Беларуси. Больше всего их направили посольства Литвы, России и США.-0-

Кобяков проголосовал на выборах в местные Советы депутатов Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на участке №52 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска.

Кочанова при выборе депутата в Мингорсовет оценивала деловые качества кандидатов "Информации о кандидатах хватало: подготовка к выборам и агитационная кампания были развернуты в полной мере", - отметила Наталья Кочанова.

Мясникович отметил большое количество достойных кандидатов на местных выборах "К нынешним выборам очень большой интерес избирателей, а значит, им небезразлично", - сказал Михаил Мясникович. Также он похвалил за качественную подготовительную работу избирательные комиссии.

Депутаты местных Советов должны активнее инициировать решение многих вопросов - Шерстнев "Мы должны выбирать тех, кто готов бескорыстно помогать людям, проявил и зарекомендовал себя в таких делах", - убежден Николай Шерстнев.

Депутаты должны знать чаяния людей и активно решать проблемы избирателей - Кравцов Владимир Кравцов рассказал журналистам, что пришел на выборы с хорошим настроением. Он подчеркнул важность политической кампании для каждого жителя страны.

Местные советы являются индикатором эффективности работы всей вертикали власти - Владимир Дворник По его мнению, участие в выборах должны принимать все граждане, поскольку от голоса каждого зависит будущее. Глава региона выразил уверенность, что выборы в местные Советы 28-го созыва пройдут на достойном уровне.

Депутаты местных Советов должны показывать пример заботы о малой родине - Анатолий Лис Губернатор высоко оценил работу депутатов местных Советов предыдущего созыва. В том, что Брестская область получила благодарность Президента за высокие достижения в сельскохозяйственном производстве, большая заслуга и депутатского корпуса, считает он.