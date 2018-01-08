Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов завершается в Беларуси

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва завершается в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сегодня, 8 января, последний день, когда выдвиженец или его представитель должны предоставить в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты местного Совета.

Регистрация пройдет с 9 по 18 января. Затем стартует предвыборная агитация, она продлится по 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля пройдут местные выборы. В общей сложности будет распределено чуть более 18 тыс. мандатов.

По данным ЦИК на конец декабря, кандидатами в депутаты местных Советов в Беларуси выдвинуто более 7,7 тыс. человек.-0-