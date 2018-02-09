Высокие представители более чем из 40 стран приедут в Беларусь на форум по ЦУР

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь для участия в региональном форуме национальных координаторов по целям устойчивого развития ожидается прибытие руководства ряда структур системы ООН и высоких представителей более 40 стран Европы и Центральной Азии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Подготовка к региональному форуму обсуждена 9 февраля на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором ООН в Беларуси Санакой Самарасинхой.
Форум пройдет в Минске 21-22 февраля по инициативе Беларуси и при содействии ООН. В его работе примет участие первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амина Мохаммед.-0-
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