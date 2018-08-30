Взаимодействие Беларуси и Финляндии в европейском регионе ориентировано на укрепление международной безопасности

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 30 августа встретился с депутатами парламента Финляндии, членами группы дружбы с Беларусью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны констатировали прагматичный и взаимоуважительный характер белорусско-финляндского диалога, позволяющий выстраивать конструктивные отношения во всех сферах сотрудничества на перспективу.

Особое внимание уделено взаимодействию Беларуси и Финляндии в европейском регионе, ориентированному на укрепление международной безопасности и стабильности, а также на выстраивание диалога между региональными и субрегиональными объединениями и союзами, включая ЕС и ЕАЭС. Олег Кравченко отметил особую роль парламентариев в укреплении и развитии диалога не только в двустороннем формате, но и в рамках европейских парламентских структур.-0-