Взаимодействие Беларуси и НАТО в программе "Наука ради мира и безопасности" обсуждалось в Брюсселе

24 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии, постоянный представитель Беларуси при НАТО Александр Михневич 23 августа встретился с помощником генерального секретаря НАТО по вопросам вызовов безопасности Антонио Миссироли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Брюсселе.

Александр Михневич и Антонио Миссироли обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективные форматы взаимодействия Беларуси и альянса. Особый акцент был сделан на потенциале программы НАТО "Наука ради мира и безопасности".

Беларусь выступает за поддержание и расширение конструктивного сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО) на взаимоуважительной основе.

Осуществляя многовекторную внешнюю политику и расширяя свое участие в международных структурах безопасности, Беларусь полна решимости вносить свой вклад в сохранение мира и достижение стратегической цели - создание неделимой евроатлантической безопасности. История взаимоотношений Республики Беларусь с НАТО начинается с 1992 года, когда наша страна вступила в Совет Североатлантического сотрудничества, трансформировавшийся в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП).-0-