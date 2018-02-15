За два дня досрочного голосования участие в местных выборах в Беларуси приняли более 11% избирателей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 11,06% внесенных в списки избирателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ЦИК.

В Брестской области 13-14 февраля проголосовали 9,33% избирателей, в Витебской - 11,36%, в Гомельской - 10,98%, в Гродненской - 9,66%, в Минской - 11,05%, в Могилевской - 11,72% и в Минске - 12,67%.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется. Тем, кто 18 февраля будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-