Задачи "Восточного партнерства" надо адаптировать к потребностям и интересам стран-участниц - Макей

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Задачи "Восточного партнерства" необходимо адаптировать к потребностям и интересам стран-участниц. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Только что завершилось пленарное заседание внешнеполитического сегмента 10-го раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства". В нем приняли участие представители МИД шести стран-партнеров, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр. У нас состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями о дальнейшем развитии "Восточного партнерства" с учетом итогов саммита в Брюсселе в 2017 году, а также в контексте ситуации в регионе", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, на сегодняшней встрече речь шла о том, как реализовывать согласованные на саммите задачи "Восточного партнерства" до 2020 года, адаптировать эту инициативу к потребностям и интересам стран-партнеров, повышать эффективность сотрудничества в его рамках.

Главы делегаций высказались за развитие прикладных форм взаимодействия, связанных с ощутимыми социально-экономическими преимуществами для стран "Восточного партнерства" и Евросоюза.

"Налицо понимание важности укрепления многостороннего формата "Восточного партнерства" на основе актуальных, значимых для всех стран-партнеров проектов и программ, - уверен министр. - Особое внимание было уделено новым возможностям финансовой поддержки таких проектов. Мы обсудили перспективы работы в нашем регионе созданного Евросоюзом Европейского фонда устойчивого развития и предложения Еврокомиссии о существенном увеличении бюджетных ассигнований ЕС на развитие отношений со странами-соседями в 2021-2027 годах".-0-