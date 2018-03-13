Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

13 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 13 марта встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.
Руководители аппаратов советов безопасности двух стран обменялись оценками развития военно-политической обстановки в мире и на западных границах Союзного государства, согласовали подходы в противодействии общим угрозам безопасности Беларуси и России.
Кроме того, стороны обсудили состояние сотрудничества аппаратов советов безопасности, определили перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.
Состоялись также плановые консультации экспертов аппаратов советов безопасности Беларуси и России.-0-
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