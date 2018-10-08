Зась и Воронков обсудили проблемы борьбы с международным терроризмом

8 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 8 октября встретился с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
Стороны обсудили актуальные проблемы борьбы с международным терроризмом. Речь также шла об участии государственных органов системы обеспечения национальной безопасности в контртеррористической деятельности ООН.-0-
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