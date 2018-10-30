Зась обсудил с секретарем Совбеза Армении проблемы международной безопасности

30 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, прибывшим в Минск для участия в заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза Беларуси.

Станислав Зась и Армен Григорян

Стороны обсудили актуальные проблемы международной безопасности.

Также подписан план взаимодействия аппаратов советов безопасности двух стран.-0-

Станислав Зась

Армен Григорян

Во время встречи

Фото Геннадия Жинкова