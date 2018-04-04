Заседание группы Беларусь-ЕС запланировано на конец апреля

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заседание координационной группы Беларусь-ЕС запланировано на конец апреля. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время стороны согласовывают организационные и технические детали этого мероприятия, о которых будет сообщено дополнительно.

Как подчеркнул Дмитрий Мирончик, переговоры по содержанию приоритетов партнерства Беларуси и ЕС продолжаются. -0-