Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины началось в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начала свое заседание трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.

До этого прошли переговоры рабочих подгрупп ТКГ.

По итогам предыдущих переговоров, которые состоялись в белорусской столице 19 сентября, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам от ОБСЕ, посол Тони Фриш посетил 11 мест содержания удерживаемых лиц в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте. Там он встретился с 36 удерживаемыми, в том числе с пятью, не связанными с конфликтом.

Отмечалось, что зона конфликта стала одной из наиболее заминированных территорий в мире. В этой связи координатор рабочей группы ТКГ по безопасности, посол Эртугрул Апакан подчеркнул важность гуманитарного разминирования и системного подхода к нему, проинформировал Мартин Сайдик. Также он отметил важность того, что был закончен первый этап восстановительных работ на поврежденном участке Южнодонбасского водовода в промышленной зоне Авдеевка.-0-