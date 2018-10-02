Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины началось в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начала свое заседание трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел Беларуси.
До этого прошли переговоры рабочих подгрупп ТКГ.
По итогам предыдущих переговоров, которые состоялись в белорусской столице 19 сентября, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам от ОБСЕ, посол Тони Фриш посетил 11 мест содержания удерживаемых лиц в Харькове, Старобельске, Донецке, Луганске и Бахмуте. Там он встретился с 36 удерживаемыми, в том числе с пятью, не связанными с конфликтом.
Отмечалось, что зона конфликта стала одной из наиболее заминированных территорий в мире. В этой связи координатор рабочей группы ТКГ по безопасности, посол Эртугрул Апакан подчеркнул важность гуманитарного разминирования и системного подхода к нему, проинформировал Мартин Сайдик. Также он отметил важность того, что был закончен первый этап восстановительных работ на поврежденном участке Южнодонбасского водовода в промышленной зоне Авдеевка.-0-
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