Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседанию ТКГ предшествовали переговоры ее рабочих групп.

Во время прошлой встречи 18 апреля рабочая группа по гуманитарным вопросам обсуждала тему обмена удерживаемыми и условий их содержания. Экономическая рабочая группа обсудила дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine. Группа также рассмотрела вопросы выплаты пенсий, водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Политическая группа в свою очередь продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера. Подчеркивалось, что для успешной работы группы нужно взаимодействие с представителями "нормандского формата".-0-