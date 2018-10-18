Заседание союзного Совмина пройдет 13 декабря в Бресте

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с государственным секретарем СГ Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

Григорий Рапота и Сергей Румас

"Белорусская сторона предложила провести Совет Министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, согласие российской стороны получено. Сегодня мы должны обсудить ход подготовки этого мероприятия, какие у нас остались еще несогласованные вопросы, чтобы за оставшееся время их дошлифовать", - сказал Сергей Румас.

По информации Григория Рапоты, на 14 ноября намечено заседание группы высокого уровня Совета Министров СГ - практически за месяц до союзного Совмина в Бресте. Подготовка к этим двум мероприятиям уже идет, к 20 октября должны быть подготовлены материалы для их проведения. "Суммировав то, что в них есть, мы будем предлагать повестку заседания союзного Совмина в окончательном виде", - добавил он. В целом по всем вопросам, которые предлагается внести в повестку, работа начата. Вместе с тем госсекретарь СГ предложил Сергею Румасу обратить внимание на некоторые из вопросов и дополнительно обсудить их.-0-

Григорий Рапота

Фото Николая Петрова