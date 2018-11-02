Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Астане

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств пройдет 2 ноября в Астане, сообщает БЕЛТА.
Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Сергей Румас. Главы правительств проведут встречи в узком и расширенном составах.
В узком формате главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и наметят дату и место своей следующей встречи.
В проект повестки дня заседания в расширенном составе внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах. Ожидается подписание межправительственных договоров по вопросам взаимодействия в сфере ядерной безопасности, развития производства высокотехнологичного энергетического оборудования, совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, профилактики и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях, а также налогового администрирования
На заседании будет утвержден план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы. В проекте плана - свыше 140 мероприятий. Более половины из них предполагается реализовать в сфере культуры и в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Отдельный блок документов будет посвящен вопросам финансового характера.-0-
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