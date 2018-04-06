6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

В повестку дня заседания включено 12 вопросов. Они касаются развития сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами стран Содружества. Приоритетное внимание министры планируют уделить вопросам безопасности, борьбы с преступностью и противодействию международному терроризму, а также координации деятельности правоохранительных органов стран СНГ.

Главы делегаций стран Содружества рассмотрят проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, положения о Съезде учителей и работников образования стран Содружества, а также о международном молодежном проекте государств СНГ "100 идей для СНГ".

Как ранее сообщали в МИД Беларуси, семь стран на заседании будут представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств, в их числе Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Таджикистан. Заместители министров иностранных дел будут представлять Азербайджан и Туркменистан.-0-