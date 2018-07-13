13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров внутренних дел СНГ пройдет 19-21 июля в Баку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Представители силовых ведомств рассмотрят ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также проанализируют сотрудничество МВД (полиции) государств Содружества. В частности, обсудят взаимодействие органов внутренних дел по противодействию новым видам преступлений, совершаемым на территории СНГ в сфере современных информационных технологий.

Совет рассмотрит вопрос наделения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя статусом базовой организации государств СНГ по подготовке кадров в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Планируется оценить ход разработки проектов документов, которые регламентируют порядок межгосударственного взаимодействия по возвращению в страну людей, которые подлежат принудительной высылке из одного государства в другое.

По итогам Совета запланировано подписание протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата. Как отметили в пресс-службе, до настоящего времени такие документы подписывались исключительно на заседании Совета глав правительств, впервые право подписи от имени правительств своих стран делегировано главам МВД (полиции).-0-