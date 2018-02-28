Заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Очередной раунд переговоров традиционно стартовал со встреч рабочих групп.

В предыдущий раз ТКГ собиралась 14 февраля. Обсуждались темы, касающиеся, в частности, соблюдения режима прекращения огня, дальнейших шагов, необходимых для подготовки к следующему обмену удерживаемыми, а также вопросы экологической безопасности.-0-