Заседание трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.
Очередной раунд переговоров начался в белорусской столице с встречи рабочих подгрупп ТКГ.
На предыдущем заседании контактной группы, которое состоялось 11 июля, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик отметил значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня с начала действия перемирия, договоренность о котором была достигнута 1 июля. Экономическая рабочая группа продолжала обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Предметом дискуссии также стали поставки воды в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".-0-
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