Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 мая 2018, Пн
+15°C
Переменная облачность EUR 2.387
USD 2.004
RUB 3.247
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Никаких убыточных и дотационных проектов" - на совещании у Лукашенко обсудили развитие "Гродно Азота"
Президент
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Президент
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в Сочи
Политика
День удачи - 15 мая! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета". Успейте сделать удачную покупку!
Общество
Форум "ТИБО" открывается в Минске
Технологии
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула
08:25 В мире
Региональный обряд "Ваджэнне і пахаванне стралы" проведут в Ветковском районе
08:23 Культура
Фестиваль бега пройдет 19 мая в Минске
08:14 Регионы
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в Сочи
08:09 Политика
ФОТО: Более 15 тыс. велосипедистов вышли на старт "Viva Ровар"
08:04 Заголовки новостей
В Таиланде узаконили операции с криптовалютами
08:02 В мире
Форум "ТИБО" открывается в Минске
07:59 Технологии
В Индонезии рядом с полицейским участком прогремел взрыв
07:53 В мире
Картина выходных: день герба и флага, ДТП под Каменцом и фишки "Евровидения"
07:44 Общество
Стала известна шестерка самых продаваемых в этом году смартфонов
01:15 Технологии
В результате пыльной бури и грозы в Индии погибли более 25 человек
00:46 В мире
В шахте на Кузбассе произошло задымление
Вчера 23:53 В мире
Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тыс. евро
Вчера 23:48 Калейдоскоп
В Таджикистане отметили День шашмакома
Вчера 23:20 Калейдоскоп
Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге застряла очередная "Газель"
Вчера 22:52 Калейдоскоп
Захаров: в Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея
Вчера 22:28 Спорт
ГАИ: введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения ПДД
Вчера 22:19 Общество
БАТЭ победил футболистов минского "Торпедо" и набрал 21 очко в 7 матчах
Вчера 22:07 Спорт
Стали известны подробности взрывов в индонезийском городе Сурабая
Вчера 21:44 В мире
Пять туристов погибли при обрушении моста в Пакистане
Вчера 21:12 В мире
Все новости
Сюжеты
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в Сочи

Политика 14.05.2018 | 08:09
Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня в Сочи, сообщает БЕЛТА.

Это первая в текущем году встреча глав государств - членов ЕАЭС. В ней примут участие президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении. В качестве гостя приглашен Президент Молдовы.

Главы государств во время переговоров в узком и расширенном составах рассмотрят 14 вопросов, в том числе предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, проект соглашения о международных договорах с другими странами или объединениями, реализацию цифровой повестки ЕАЭС и основных направлений международной деятельности.

На заседании будут обсуждены основные ориентиры макроэкономической политики государств на 2018-2019 годы, либерализация отдельных секторов услуг на пространстве союза, а также несколько технических вопросов.

Ожидается, что на саммите в Сочи одобрят создание профильных советов руководителей ведомств по стандартизации и аккредитации. Аналогичные органы будут учреждены для координации политики государств в транспортной сфере и в сельском хозяйстве. Они займутся разработкой мер по сближению транспортных комплексов и развитию общего рынка перевозок, выработкой общей стратегии развития агропромышленного комплекса, скоординированным продвижением союзной продукции на зарубежные рынки.-0-

﻿
Теги
ЕАЭС, заседания
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.387 BYN 2.384 BYN 2.395 BYN
USD
2.004 BYN 1.998 BYN 2.005 BYN
RUB
3.247 BYN 3.24 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Viva Ровар" - 2018 собрал почти 20 тыс. велосипедистов
Все видео

Фотоновости

Минские "Цмокi" не прошли в плей-офф Единой лиги ВТБ
Все фото

Инфографика

Китайско-белорусский индустриальный парк Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" создан в соответствии с указом Президента Беларуси, имеет статус отдельной территориальной единицы со специальным правовым режимом, срок действия которого 50 лет.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко поддержал строительство в Беларуси нового азотного комбината и модернизацию "Гродно Азота"
Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Экономика
Руслан Есин. Фото из архива Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" - Есин
ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси
Происшествия
Фото УГАИ УВД Бресткого облисполкома Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и трактором в Каменецком районе
Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом детей
Автобус сгорел на трассе в Лидском районе
Общество
Двухкомнатную квартиру от "Евроопт" выиграла мама в декрете Наталья Бандик из Минска. "У нас с мужем на двоих четверо детей, и квартира очень нужна!" Квартира для большой семьи и внедорожники для сильной половины! Истории победителей 67-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Картина выходных: день герба и флага, ДТП под Каменцом и фишки "Евровидения"
ГАИ: введение штрафных баллов направлено на профилактику систематического нарушения ПДД
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Гордимся Родиной своей" прошла в Минске
Фестиваль бега пройдет 19 мая в Минске
Себестоимость удобрений на новом азотном комплексе будет снижена на 20-25%
Спорт
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион ЧМ
Захаров: в Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея
БАТЭ победил футболистов минского "Торпедо" и набрал 21 очко в 7 матчах
Технологии
Фото из архива Форум "ТИБО" открывается в Минске
Стала известна шестерка самых продаваемых в этом году смартфонов
Система дистанционного мониторинга состояния сельхозкультур будет представлена на "ТИБО-2018"
Культура
Нетта Барзилай из Израиля Триумфатором "Евровидения-2018" стала Нетта Барзилай из Израиля
Региональный обряд "Ваджэнне і пахаванне стралы" проведут в Ветковском районе
Фишки "Евровидения-2018": чем удивляли конкурсанты
В мире
Фото из архива Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде
Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Стамбула
В Таиланде узаконили операции с криптовалютами
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая
Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тыс. евро
В Таджикистане отметили День шашмакома
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Пресс-конференция Сергей Новиков 3 апреля Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-центр
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Онлайн-конференция Михаил Орда 27 апреля Защита прав и интересов трудящихся в условиях обостряющейся конкуренции на рынке труда
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия