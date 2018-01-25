Заседания белорусско-австрийской межправкомиссии и делового совета пройдут в Вене

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четырнадцатое заседание белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 30 января в Вене. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию возглавит сопредседатель межправкомиссии, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, австрийскую - генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Франц Вессиг.

Во время заседания планируется обсудить вопросы экономического развития Беларуси и Австрии, перспективы дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в сферах природоохранных технологий и возобновляемой энергетики, регионального сотрудничества, туризма.

В привязке к заседанию межправкомиссии 31 января в Вене пройдет третье заседание белорусско-австрийского делового совета, а также запланированы бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа.-0-