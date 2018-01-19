Завершена работа над проектом межгоспрограммы по борьбе с преступностью в СНГ до 2023 года

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран Содружества на дополнительном заседании в Минске согласовали проекты Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы и решения Совета глав государств по этому вопросу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Совета командующих погранвойсками, Совета министров внутренних дел, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран Содружества, а также Исполкома СНГ. "В ходе встречи эксперты доработали и согласовали документы с учетом поступивших замечаний и предложений", - рассказали в пресс-службе.

Межгоспрограмма совместных мер борьбы с преступностью до 2023 годы была разработана Советом министров внутренних дел стран СНГ. Документ включает в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления, в том числе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также преступлениями в сфере информационных технологий (в настоящее время эти мероприятия исполняются в соответствии с отдельными программами сотрудничества).

Объединенная программа подготовлена с учетом решения Совета глав государств об адаптации Содружества к современным реалиям, которое предусматривает сокращение количества документов, вносимых на обсуждение высших уставных органов. Комплекс мер, предусмотренных документом, основывается на результатах анализа криминогенной ситуации, прогнозировании развития преступности, опыте совместных действий в борьбе с преступностью, а также результатах реализации предыдущих программ.-0-