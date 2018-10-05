3-й заставе 19-й погрангруппы присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Николая Сушанова

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3-й пограничной заставе 19-й пограничной группы органов пограничной службы присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Николая Сушанова. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Такое решение принято в целях популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы, а также патриотического воспитания молодежи.-0-