3-й заставе 19-й погрангруппы присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Николая Сушанова

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3-й пограничной заставе 19-й пограничной группы органов пограничной службы присвоено имя Героя Советского Союза лейтенанта Николая Сушанова. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Такое решение принято в целях популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы, а также патриотического воспитания молодежи.-0-
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