Александр Худолеев назначен первым замминистра по чрезвычайным ситуациям

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Худолеев освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 февраля, сообщили БЕЛТА в
Ранее занимавший эту должность Василий Степаненко уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
Еще одним указом Александр Лукашенко назначил Анатолия Долголевца заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.-0-
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