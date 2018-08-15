Александр Васильев назначен начальником УВД Гомельского облисполкома

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил полковника милиции Александра Васильева начальником управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Соответствующий указ глава государства подписал 15 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Иным указом Александр Лукашенко освободил от этой должности генерал-майора милиции Владимира Захарчука и зачислил его в распоряжение министра внутренних дел.-0-