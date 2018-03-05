Алле Цупер присвоено звание заслуженного мастера спорта Беларуси

Алла Цупер несет флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане. Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмену-инструктору национальной команды по фристайлу Алле Цупер за достижение высоких спортивных результатов на международных состязаниях по фристайлу (лыжная акробатика) присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь". Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 5 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-