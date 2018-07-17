Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет - Лукашенко

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда-то Организация Объединенных Наций приняла соответствующую резолюцию. Мы участвовали в обсуждении Целей устойчивого развития до 2030 года и договорились о том, что будем содействовать этому плану Организации Объединенных Наций, тем более что это в наших интересах, - сказал Александр Лукашенко. - Альтернативы в этом нет, цели нормальные".

Президент отметил, что каждая страна стремится достигнуть Целей устойчивого развития. "Это значит, получить свое развитие должны все государства планеты, в том числе и Беларусь", - добавил он. Глава государства спросил, как строится работа в этом направлении, какие есть предложения по повышению ее эффективности.

Марианна Щеткина сказала, что Беларусь активно работает в этом направлении последние несколько лет. В 2020 году достижения страны будут подробно проанализированы. "Сегодня Беларусь занимает особое место в европейском регионе, среди стран СНГ и бывшего Советского Союза, потому что лидирует в организации работы по устойчивому развитию", - подчеркнула она.

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался у Марианны Щеткиной, которая возглавляет Белорусский союз женщин, о положении дел в общественном объединении. По словам Президента, этот вопрос тоже для него важен, потому что в стране периодически поднимается тема развития гражданского общества, особенно в так называемых либеральных кругах.

"Мы четко определили, что такое гражданское общество в Беларуси: это не то, что три оппозиционера, два чиновника и еще какие-то организации. Гражданское общество - это граждане. А граждане нашей страны в своем большинстве - это и ветераны, и молодежь, которую представляют наши, как я их называю, комсомольцы - БРСМ, это профсоюзы и женская организация", - обратил внимание глава государства. Он заметил, что наблюдает со стороны за деятельностью Белорусского союза женщин, однако хотел бы подробнее узнать о его работе из первых уст.

Отдельно во время встречи была затронута реализация декрета о содействии занятости. Ранее Александр Лукашенко поручал контролировать этот вопрос руководству Совета Республики. "Вы в теме. Вы, может быть, даже лучше, чем кто-либо в стране знаете концепцию этого декрета", - отметил белорусский лидер.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата. Беларусь уже предприняла ряд важных шагов для достижения ЦУР. Правительством одобрена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. Выстроена Национальная архитектура по достижению ЦУР. В ее составе Совет по устойчивому развитию, парламентская группа по ЦУР, а также партнерская группа устойчивого развития.-0-