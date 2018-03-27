"Бардак начинается с этого" - Лукашенко высказался о несанкционированных мероприятиях

27 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что некоторые граждане решили отпраздновать 100-летие со дня образования БНР проведением несанкционированных мероприятий, несмотря на то, что они были запрещены. "Что хотим, то и воротим. Все должны понимать, что бардак начинается с этого", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Поэтому вы не смотрите по сторонам. Не надо смотреть, какое заявление сделает Евросоюз или Госдепартамент, это их дело делать заявления. Но не дай бог, нам породить ту обстановку, в которой сегодня живут западные государства. Возьмите Францию - за что гибнут люди? - задал риторический вопрос Президент. - Пускай у нас будет несовершенный государственный строй, но мы должны обеспечить безопасность людей. Поэтому любые несанкционированные мероприятия, которые мешают жить людям, должны пресекаться мгновенно. Они должны понимать и слышать, что это не выдумка милиции".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси достаточно свобод для граждан. "Не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда", - сказал глава государства.

Президент также поинтересовался у министра, как складывается криминогенная обстановка в стране, каковы результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за прошедший период 2018 года. "Что настораживает, есть ли вопросы, в которые я должен вмешаться?" - спросил Александр Лукашенко.

Одной из тем встречи стала работа оперативно-разыскных подразделений. Было отмечено, что без них не могут существовать правоохранительные органы, поэтому деятельность таких служб очень важна. "Это и защита граждан, и оказание помощи", - констатировал глава государства. Кроме того, добавил он, оперативно-разыскные подразделения занимаются и расследованием тяжелых преступлений.

По информации МВД, за январь-февраль текущего года число зарегистрированных преступлений снизилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом меньше совершено особо тяжких (на 0,2%) и тяжких (на 6,2%) преступлений, убийств с покушениями (на 11,9%), изнасилований (на 24,1%), краж (на 6,9%).

В то же время увеличилось количество таких противоправных деяний, как умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (на 30%), разбоев (на 23,8%), грабежей (на 16,2%), угонов (на 26,4%) и хулиганств (на 5,2%).

Не допущено осложнения обстановки в общественных местах (число преступлений снизилось на 3,8%) и сельской местности (зарегистрирован незначительный рост правонарушений на 0,7%).

В ведомстве отмечают, что на состояние криминогенной ситуации в стране негативно влияет распространенность пьянства и алкоголизма. По итогам двух месяцев 2018 года увеличилось на 9,7% количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких.-0-