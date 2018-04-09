Беларусь безвозмездно поставит в Молдову сельскохозяйственную и коммунальную технику

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал распоряжение "Об оказании помощи Республике Молдова", сообщили БЕЛТА в
Данное решение направлено на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя странами в духе традиций дружбы и взаимовыручки.
Молдавской стороне на безвозмездной основе будут переданы пять тракторов МТЗ-82 и две коммунальные машины МАЗ. Техника прибудет в Молдову в самое ближайшее время.-0-
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