Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 т сухого цельного молока

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставит в Венесуэлу 500 т сухого цельного молока на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Продукт будет произведен Лепельским молочно-консервным комбинатом и ОАО "Беллакт" по венесуэльским стандартам и содержать витамины A и D.
Это решение направлено на оказание в сложной экономической ситуации поддержки стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию политического и делового сотрудничества, укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами.-0-
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