Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС - Лукашенко

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь должна упорно отстаивать свои интересы в ЕАЭС, заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают - что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!" - раскритиковал деятельность ЕАЭС Александр Лукашенко.

Президент также высказал недовольство работой белорусских представителей в Совете ЕЭК. "Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", - подчеркнул глава государства.

Касаясь в целом наращивания экспорта, Александр Лукашенко заметил, что до сих пор не решена проблема товарной и географической диверсификации. Сегодня это вопрос безопасности.

"Чего вы ждете? В 2017 году в пять стран был поставлен 71% от общего объема экспорта, хотя годом ранее - 69%. Правительство говорит - снизили долю России. Но это же математика. Конечно, доля упадет, если подорожали нефтепродукты, продаваемые в Европу", - сказал Президент.

Правительству поставлена задача определиться в кратчайшие сроки, чем будет поддерживаться экспорт. "Если слабым рублем и низкими зарплатами - я категорически против. Хотите, чтобы Беларусь скатилась до уровня стран третьего мира? На финансовую сторону не пеняйте. Национальный банк мне доложил, что банки прокредитовали машиностроение в полтора раза больше, чем те приросли по экспорту", - констатировал Александр Лукашенко.

Хотя экспортная деятельность и определена одним из приоритетов развития страны, новых подходов и рекомендаций пока не выработано, обратил внимание глава государства. "Вы считаете, что нас кто-то ждет? - спросил он. - Если нужны новые инструменты - вносите предложения. Я не отказал ни одной экспортной инициативе".

Возвращаясь к теме диверсификации экспорта, Президент напомнил, что никогда не ставил задачу уходить с российского рынка. "Но держаться только за этот рынок, когда нас вытесняют конкуренты, притом неконкурентными способами, не стоит. Особенно если это используется в политических целях. Никакая прибыль не стоит независимости", - убежден Александр Лукашенко.

"Если можно торговать так же или пусть чуть менее эффективно, но на других рынках, то потратьте усилия на борьбу с экономическими конкурентами, а не на какую-то борьбу с "данквертами", - поставил задачу белорусский лидер.-0-