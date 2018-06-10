Беларусь готова содействовать расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии - Лукашенко

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова содействовать расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран - членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации.
"На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути". Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии", - заявил Президент.
По словам Александра Лукашенко, в стране этим целям в полной мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", за которым не зря закрепилось название "жемчужина Шелкового пути".
Успешное развитие парка привлекает к нему все большее внимание зарубежных компаний со всего мира, особенно из стран Европейского союза.-0-
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