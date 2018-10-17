17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Черногория планируют упростить взаимные поездки граждан. На это направлен соответствующий указ № 413 "О заключении международного договора", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

С 2009 года между Беларусью и Черногорией действует межправсоглашение, предусматривающее безвизовый въезд, выезд и пребывание граждан одной стороны на территории другой сроком до 30 дней. Назрела необходимость актуализации положений этого соглашения в целях упрощения взаимных поездок граждан. Предполагается отказ от оформления документов, подтверждающих цель таких поездок (туристического ваучера, приглашения, медсправки).

Заключить соглашение о внесении изменений в действующее соглашение планируется путем обмена нотами. Указом одобрен соответствующий документ белорусской стороны. Министерству иностранных дел поручено осуществить необходимые процедуры по заключению соглашения.-0-