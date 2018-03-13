Беларусь и Индия намерены расширять сотрудничество

13 марта, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Беларусь и Индия намерены совместно реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности. О перспективах их осуществления шла речь 13 марта на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Президент выразил мнение, что индийский дипломат внес значительный вклад в укрепление двусторонних отношений и сделал многое для того, чтобы сблизить два государства.

"Индия для нас важная страна, с которой мы бы хотели всегда поддерживать добрые и теплые отношения. У нас огромный фундамент взаимоотношений, который начинается еще с советских времен дружбы, тогда были заложены основы наших связей. Хорошо, что мы сохранили эту дружбу и наши добрые отношения", - считает глава государства.

По его мнению, в последнее время белорусско-индийский диалог стал более интенсивным. Важными являются обмены визитами на высшем уровне, во время которых удалось добиться важных договоренностей, призванных расширить контакты между Беларусью и Индией. "Были предложены интересные варианты для индийского бизнеса здесь, в центре Европы. Я хочу, чтобы вы передали руководству Индии, что мы будем соблюдать эти договоренности", - заверил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент подтвердил заинтересованность белорусской стороны в индийских инвестициях. "Если у вас будет такое желание, а мы вам уже предлагали, мы готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка", - подчеркнул глава государства.

Президент также считает важным создание совместных с Индией предприятий для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения. "Вы хорошо знаете наши возможности. И здесь у нас должно быть встречное движение - вы инвестируете и у нас создаете СП, а мы создаем у вас совместные предприятия, которые будут выпускать необходимую для вас продукцию, с последующей передачей вам технологий", - предложил Александр Лукашенко.

Во время встречи речь шла и о расширении двустороннего сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, фармацевтика, а также в рамках особой экономической зоны "Бремино - Орша".

Посол Индии заметил, что правительства двух стран поддерживают хорошие контакты в международных организациях, и индийская сторона благодарна Беларуси за поддержку на международных площадках. В целом высоко оценивая развитие белорусско-индийского сотрудничества, посол отметил: "У нас нет абсолютно никаких раздражителей в отношениях".

Дипломат подчеркнул, что период его дипломатической миссии в Минске отмечен важнейшими для двусторонних отношений событиями. В частности, это визит Александра Лукашенко в сентябре 2017 года в Индию. Визит способствовал детальной проработке новых проектов и договоренностей на высшем уровне. "Данные договоренности придали новый импульс белорусско-индийским связям, - уверен Панкадж Саксена. - Индия привержена реализации белорусско-индийских договоренностей на высшем уровне, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Индию". Он также сказал о больших достижениях в белорусско-индийском сотрудничестве за 25-летний период дипломатических отношений.-0-