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Беларусь и Китай создали инвестиционный фонд

Президент 14.05.2018 | 16:00
Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №163 "О Китайско-Белорусском инвестиционном фонде". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ определяет принципы создания и функционирования фонда, учредителями которого выступят китайская компания CITIC Construction (60%) и ОАО "АСБ Беларусбанк" (40%). Уставный фонд будет сформирован в размере $1 млн.

Суть деятельности фонда - вложение средств в белорусские инвестиционные проекты в обмен на акции или облигации предприятий. Фонд создается сроком на 10 лет.

Для финансирования проектов будут привлекаться денежные средства на зарубежных и внутреннем рынках путем размещения акций и облигаций собственной эмиссии.

Совокупный объем инвестиций в первые два года работы фонда планируется в размере $50 млн.

Для обеспечения притока капитала в Беларусь, создания привлекательных условий финансирования указом предусматривается ряд налоговых льгот и преференций в сферах валютного регулирования и обращения ценных бумаг.-0-

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Китай, Лукашенко
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