22 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с "перетаможкой" и поставкой темных нефтепродуктов. Об этом сегодня по итогам переговоров в Сочи заявил на совещании с участием членов правительства Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от "перетаможки" сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках", - отметил белорусский лидер.
"Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ. - Прим. БЕЛТА) окончательно согласуем решение этого вопроса", - заявил Президент.
"Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россией", - добавил Александр Лукашенко.-0-
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