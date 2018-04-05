Беларусь и Сирия обсудили перспективы совместной реализации инфраструктурных проектов

5 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Перспективы совместной реализации инфраструктурных проектов обсуждались во время встречи 5 апреля Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром по делам дворца Президента Сирийской Арабской Республики Мансуром Аззамом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства тепло поприветствовал сирийского гостя: "Хорошо, что вы приехали в Беларусь, для нас это очень полезно, что называется, из первых уст узнать, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, Президент Сирии и какова ситуация в стране".

В свою очередь Мансур Аззам подчеркнул, что для него большая честь встретиться с Александром Лукашенко. "И это свидетельство тех теплых отношений, которые связывают президентов двух стран. Я бы хотел передать вам письмо от Башара Асада", - отметил министр. Он также рассказал о нынешней непростой ситуации в Сирии и тех огромных потерях, в первую очередь человеческих, которые понес сирийский народ. В стране было разрушено около 70% инфраструктуры, которую теперь предстоит восстанавливать.

В ходе переговоров большое внимание было уделено перспективам мирного развития Сирии, в том числе участию Беларуси в экономических, инфраструктурных проектах на сирийской территории. Белорусский опыт, в том числе возведения социально значимых объектов, школ, больниц, дорог, может пригодиться сирийской стороне.

Президент Беларуси выразил готовность помочь сирийскому народу в мирном строительстве и реализации совместных экономических и инфраструктурных проектов. Министр подчеркнул, что Сирия приглашает Беларусь, которая всегда поддерживала сирийский народ, участвовать в восстановлении страны.

На встрече большое внимание было уделено гуманитарным проектам, в числе которых оздоровление на протяжении последних двух лет сирийских детей в Беларуси. Кроме того, речь шла об учебе сирийской молодежи в белорусских образовательных учреждениях.-0-