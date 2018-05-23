Беларусь и Судан рассмотрят вопрос отмены виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительствами Беларуси и Судана об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили БЕЛТА в
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.-0-
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