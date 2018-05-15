15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Об этом сегодня в Душанбе заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши страны связывают дружественные, близкие отношения, подкрепленные взаимным доверием и уважением. Сегодня мы обсуждали проблемы двусторонних отношений и договорились с Эмомали Шариповичем - он предложил - выйти на уровень стратегического партнерства между нашими странами. Думаю, это будет хорошая основа для развития наших отношений по всем направлениям, начиная от экономики и заканчивая культурой", - заявил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил прекрасную возможность детально обсудить направления белорусско-таджикского сотрудничества. Он также обратил внимание на сохранение позитивных тенденций по увеличению двустороннего товарооборота в нынешнем году. Успешно развивается сотрудничество в области промышленной кооперации. Глава государства также отметил, что в течение рабочей недели в Таджикистане состоится ряд крупных мероприятий, посвященных Беларуси. Среди них - национальная выставка и второй Международный бизнес-форум "Беларусь - Таджикистан - Афганистан".

"Мы готовы серьезно работать в Таджикистане, создавать с вами совместные производства на весь регион. Мы еще много найдем направлений для нашего сотрудничества. Главное, что у нас есть доверие друг к другу. И это та основа, на которой мы можем строить отношения", - резюмировал белорусский лидер.-0-

Лукашенко: Беларусь рада успехам Таджикистана и готова развивать сотрудничество "Благодарю вас за приглашение приехать в этот прекрасный город, в эту трудолюбивую страну, к этому прекрасному народу. Мы очень внимательно следим за развитием Таджикистана. Меня особо радуют темпы, с которыми развивается страна", - сказал глава государства.

Рахмон: Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью "Регулярные контакты на высшем уровне являются важным фактором формирования позитивного вектора в отношениях двух стран", - заявил Президент Таджикистана.