15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Об этом сегодня в Душанбе заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в расширенном составе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши страны связывают дружественные, близкие отношения, подкрепленные взаимным доверием и уважением. Сегодня мы обсуждали проблемы двусторонних отношений и договорились с Эмомали Шариповичем - он предложил - выйти на уровень стратегического партнерства между нашими странами. Думаю, это будет хорошая основа для развития наших отношений по всем направлениям, начиная от экономики и заканчивая культурой", - заявил глава белорусского государства.
Александр Лукашенко отметил прекрасную возможность детально обсудить направления белорусско-таджикского сотрудничества. Он также обратил внимание на сохранение позитивных тенденций по увеличению двустороннего товарооборота в нынешнем году. Успешно развивается сотрудничество в области промышленной кооперации. Глава государства также отметил, что в течение рабочей недели в Таджикистане состоится ряд крупных мероприятий, посвященных Беларуси. Среди них - национальная выставка и второй Международный бизнес-форум "Беларусь - Таджикистан - Афганистан".
"Мы готовы серьезно работать в Таджикистане, создавать с вами совместные производства на весь регион. Мы еще много найдем направлений для нашего сотрудничества. Главное, что у нас есть доверие друг к другу. И это та основа, на которой мы можем строить отношения", - резюмировал белорусский лидер.-0-
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